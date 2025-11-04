Casa das Lâmpadas comemora seus 11 anos de funcionamento

ANDRADINA – A Casa das Lâmpadas, localizada na rua Bandeirantes, cruzamento com a rua Santa Catarina, no bairro Piscina, completou 11 anos de funcionamento e, para comemorar a data, proporcionou no último sábado (01), um delicioso café da manhã para seus clientes, amigos e colaboradores, com direito a café, bolos, refrigerantes e o corte simbólico de um bolo. A empresa está focada em crescer cada vez mais no mercado andradinense e regional.

Mais uma vez a reportagem do Mil Noticias esteve presente ao evento, completando 9 anos de participação no atual endereço. A empresa iniciou atividades a 100 metros dali, e dois anos depois mudou-se para o atual endereço, crescendo cada vez mais com a união da família Casa das Lâmpadas.

Este é o quinto aniversário que a loja comemora sem a presença do idealizador de tudo isso: Betinho Sereno, que era um expert na área de material hidráulico e elétrico, e tinha como lema sempre ter um atendimento diferenciado com os clientes. Esse lema foi levado ao pé da letra pela esposa Gislaine e o filho Lucas Sereno, dois fiéis seguidores da filosofia do bom atendimento. Isso também foi encampado pelos colaboradores.

CONFRATENIZAÇÃO

Como já é tradição da Casa das Lâmpadas, no próximo sábado (08), a empresa proporcionará uma confraternização entre os profissionais da área que ao longo de 2025 teve a empresa como referência e um suporte necessário e ideal para o fornecimento de materiais para execução de seus serviços hidráulicos e elétricos.

Segundo os proprietários da Casa das Lâmpadas, é o mínimo que a empresa pode retribuir aos profissionais da área, pela fidelidade e consideração demonstradas ao longo de todo esse ano, esperando continuar servindo com os produtos de melhor qualidade encontrados no concorrido mercado de materiais andradinense.