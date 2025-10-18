Header Adds
Com Show da Dupla Carreiro e Capataz, 3ª Cavalgada Dói Suttini promete movimentar Guaraçaí neste domingo (19)

GUARAÇAI/SP – A tradição sertaneja segue firme em Guaraçaí com a realização da 3ª Cavalgada Dói Suttini, marcada para este domingo, dia 19 de outubro. O evento, que já se tornou um dos mais aguardados pelos amantes da cultura country, promete reunir cavaleiros, amazonas e famílias inteiras para um dia de festa, música e confraternização.

carreiro_capataz1A programação começa às 8h da manhã com um delicioso café da manhã servido na sede da APAMG. Em seguida, às 10h, acontece a saída da cavalgada, percorrendo as ruas da cidade com muita animação.

A partir das 12h30, os participantes poderão aproveitar o almoço ao som da dupla Celso Lemos & Celsinho, que sobem ao palco com o melhor da música sertaneja. E para fechar o dia com chave de ouro, às 14h, acontece o aguardado show da consagrada dupla Carreiro & Capataz.

Com entrada gratuita e clima de confraternização, a Cavalgada Dói  Suttini celebra a cultura caipira, a amizade e a valorização das tradições do campo. A organização convida toda a população e visitantes da região para prestigiar mais essa grande festa.

