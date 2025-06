Acidente de caminhão deixa jovem sem vida na Raposo Tavares

Uma jovem de 24 anos, moradora de Piratuba, no Meio-Oeste catarinense, morreu em um grave acidente envolvendo dois caminhões na madrugada de quarta-feira, dia 18, na Rodovia Raposo Tavares, em Bernardino de Campos (SP).

Bruna Spohr Bohrer era passageira de um dos veículos e acompanhava o marido Gabriel Mattos, de 29 anos, na viagem. De acordo com a rádio Capinzal, o casal retornava de Osasco (SP) com destino a Piratuba quando o acidente ocorreu.

Conforme divulgado pelo g1, o caminhão bitrem onde as vítimas estavam bateu na traseira de outro que carregava cana-de-açúcar. Havia muita neblina no momento da colisão, o que pode ter dificultado a visão do motorista.

Com a batida, a cabine onde o casal estava ficou destruída. O motorista sofreu um corte no joelho e recusou atendimento médico. Já a esposa, Bruna, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Até o início da tarde, o corpo de Bruna estava no Instituto Médico Legal (IML) de Ourinhos (SP), aguardando liberação para ser transladado à cidade onde ela vivia, no Oeste de Santa Catarina.

Ambos os motoristas realizaram o teste do bafômetro, mas ninguém estava alcoolizado.

O casal tinha um perfil no Instagram chamado Casalzão do Tapetão, onde compartilhava os momentos juntos na estrada.

