Polícia Militar apreende drogas em residência durante ação da Força Tática em Álvares Machado

Na noite da última terça-feira (18 de junho), policiais militares da Força Tática do 18º BPM/I prenderam um indivíduo por tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Hugo Augusto de Souza, em Álvares Machado.

A equipe recebeu uma denúncia sobre a prática de tráfico no local e, ao se aproximar da casa, visualizou o suspeito tentando se desfazer de uma embalagem arremessada no telhado vizinho. A equipe ingressou no imóvel e, com o apoio dos moradores da residência ao lado, localizou o pacote contendo porções de maconha.

Durante busca no interior da casa, foram encontradas mais porções da mesma substância, uma balança de precisão, plástico filme, um aparelho celular e R$ 148,00 em dinheiro. O envolvido assumiu a prática do tráfico, informando que vendia cada porção por R$ 80,00.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso após a lavratura do boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.

A ação contou com o apoio de diversas equipes da Força Tática e reforça o comprometimento da Polícia Militar com o combate ao crime e a segurança da população de Álvares Machado.

Fonte: Victor da Mata