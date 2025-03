DIG/DISE prendem autor de roubo em sorveteria do centro de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, prendeu na terça-feira (18.fev), o desempregado R. V. T. S., de 20 anos, morador no bairro Santa Cecília, acusado de ser o autor de crime de roubo (artigo 157), contra uma sorveteria localizada na rua Bandeirantes, bairro Piscina. Apresentado no plantão policial da CPJ – Central de Polícia Judiciária de Andradina, permaneceu a disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

O ROUBO

No dia 30 de janeiro de 2025, um indivíduo armado adentrou à Sorveteria, situada na Avenida Bandeirantes, nº 2052, bairro Piscina, em Andradina-SP, e anunciou um assalto, ocasião em que subtraiu o valor de R$ 225,00 que estavam no caixa.

O caso foi registrado pela Polícia Militar no plantão policial e repassado para que, através da DIG, instaurou o Inquérito Policial, foram encetadas diligências investigativas para esclarecer a autoria do roubo, ocasião em que os policiais civis da referida delegacia especializada apuraram que o autor do roubo era R. V. T. S., (20 anos e desempregado), o qual confessou e se gabou da ação criminosa em redes sociais.

A Autoridade Policial relatou o Inquérito Policial e representou (requereu) pela prisão preventiva do acusado, sendo deferida pelo Poder Judiciário.

Na noite de terça-feira, 18, na posse do mandado de prisão preventiva, os investigadores da DIG/DISE efetuaram a captura de R. V. T. S., ocasião em que foi apresentado no plantão policial da CPJ – Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde aguardará a audiência de custódia.

Delegado de Polícia Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva – Titular da DIG/responsável pelo expediente da DISE/plantonista no dia 18 de fevereiro de 2025