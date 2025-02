Conheça os objetos inusitados apreendidos durante tentativa de entrada nos presídios paulistas

A capacitação dos Policiais Penais e a utilização de tecnologias de ponta resultam em diversos flagrantes de ilícitos em dias de visita

A atuação e treinamento dos Policiais Penais garantem a apreensão de objetos variados e atípicos com visitantes que tentam ingressar em dias de visita nos presídios. Entre os itens inusitados apreendidos estão números de telefones, dados de contas bancárias, cartão de crédito, pinça de sobrancelha, cílios postiços, piercing, imãs, fios de solda e cobre, massa epóxi, colher de metal, rádios comunicadores, moedas e cédulas de dinheiro, roupas com anotações em seu interior que seriam entregues aos custodiados.

A maioria desses objetos tem uso diverso no interior de uma Unidade Prisional. A massa epóxi pode ser utilizada para artesanato, camuflar buracos em paredes perfurados pelos reeducandos para servir de esconderijo de celulares e outros ilícitos, produzir cabos de armas brancas. Os objetos metálicos, fios de cobre e solda podem ser usados como armas, também podem ser utilizados para a construção de artefatos elétricos, reparo de celulares, extensão elétrica etc.

Ainda há apreensão de alimentos que não cumprem algumas regras para suas entradas ou que possibilitam camuflar algum objeto ilícito misturado ao alimento. Um desses itens apreendidos foi um pote de creme de avelã, que uma visitante levava para um custodiado no Centro de Detenção Provisória de Lavínia.

Tecnologia e treinamento

A Polícia Penal do Estado de São Paulo possui aparatos de segurança de alta tecnologia para realização de revistas, como escâneres corporais e aparelhos de raios X, instalados nos presídios, além de manter Policiais Penais treinados para a revista mecânica nos objetos ingressados nesses locais, de maneira a coibir tentativa de entrada de ilícitos.

Nas Unidades Prisionais geridas pela Polícia Penal, vinculadas à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), em 2023, ocorreram 5.931 apreensões de ilícitos com 995 visitantes que tentavam ingressar em dias de visita, aos finais de semana. Entre os diversos itens apreendidos, destacam-se os números de estimulantes sexuais, 3.772 comprimidos, e a quantidade de drogas comuns, maconha e cocaína, com 1.120 apreensões.

O resultado desse trabalho tem sido a redução das tentativas por parte de visitantes das entradas com ilícitos. No ano passado, ocorreram nas unidades prisionais 3.037 apreensões de objetos ilícitos com 959 visitantes. Com destaque aos números de estimulantes sexuais, 1.131 comprimidos apreendidos e de drogas comuns, maconha e cocaína, 846 itens apreendidos.