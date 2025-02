Nesta sexta-feira tem mais dois jogos que definem as semifinais do Futsal de Férias de Andradina

ANDRADINA – Mais dois jogões de bola estão programados para a noite desta sexta-feira (31/01), a partir das 19h30, no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, válidas pela fase quartas-de-final do Futsal de Férias 2025 de Andradina. Os dois vencedores desses confrontos estarão classificados à semifinal da competição, programada para acontecer na próxima terça-feira (04/02).

QUARTAS-DE-FINAL

SEXTA-FEIRA (31/01) – GIME

19h30 – Santo Antônio X Juventude

20h30 – Boca Junior X Os Donos da Bola

SEMIFINAIS

Os dois vencedores desses confrontos das quartas-de-final fazem a semifinal no 2º jogo da próxima terça-feira (04.fev.), no Gime.

O outro confronto da semifinal já havia sido definido na última terça-feira (28.jan.), quando tivemos uma grata surpresa pelo fato do time do União São João jogar muita bola e se dedicar de corpo e alma para derrotar o até então favorito Zooi Tabacaria por 6 a 3. Talvez o melhor jogo de todos os tempos da equipe do União São João.

O União São João vai encarar na primeira partida de terça-feira (04/fev), outra pedreira, o Porto, que derrotou o Máximo Transporte por 5 a 1 na fase quartas-de-final. Como o já ganhou não existe no futebol, ou no esporte como um todo, espera-se outra grande atuação do União São João.

Já o Porto que todos conhecem é pragmático, não se afoba e joga com consciência, utilizando muito o toque de bola e tentando cansar o adversário. Porque não, é o favorito nesse confronto, mas futebol é uma caixinha de surpresa.

FINAL

Quem vencer nas duas partidas da semifinal, estará automaticamente classificado à grande final do Futsal de Férias 2025 programada para a sexta-feira, dia 07 de fevereiro.