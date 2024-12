Piloto de Fernandópolis era um dos tripulantes de aeronave que caiu no Amazonas

O fernandopolense Rodrigo Boer, filho de Nágila Boer, é uma das vítimas de uma avião de pequeno porte que caiu na última sexta-feira, dia 20, no interior do Estado do Amazonas

Desesperada a mãe usou as redes sociais para fazer um apelo para que as autoridades encontrem o filho e deu detalhes do acidente de avião. A mãe do piloto revelou que ele havia relatado problemas com o avião antes de seu voo. O avião foi localizado pela última vez em Manicoré.

“Boa tarde, me chamo Nágila, sou mãe do Rodrigo que é piloto, a gente mora em Rio Preto, no estado de São Paulo(…) meu filho sonhava em conhecer a Amazônia”, disse a mulher bastante emocionada.

Em seguida, Nágila revelou que antes de viajar a Manaus, o piloto teria contado que o avião estava apresentando problemas e que precisam comprar peças para fazer as trocas. Ele também teria feito alguns testes no avião antes de viajar à capital amazonense.”Na sexta-feira, 05h20 da manhã, ele levantou e me deu bom dia, sorrindo lindo, feliz, e falou ‘mãe, chegou o grande dia’ e eu falei: filho, para onde voê vai? e ele falou, ‘mãe, eu vou para Manaus”, contou ela.

A mãe do piloto disse que entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB) e foi informada que o aeronave de Rodrigo teria saído de Ji-Paraná, em Rondônia, com destino a Manaus, mas fez um desvio para Manicoré, onde foi a última localização do avião.

O ACIDENTE

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de sexta-feira (20) na Comunidade Boca do Rio, cerca de sete quilômetros da sede do município de Manicoré. O acidente ocorreu durante uma forte chuva.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas, mas ainda não encontraram vestígios da aeronave. Uma moradora, Raimunda, relatou ter ouvido um barulho estranho seguido de um forte estrondo por volta das 8h.

A busca é dificultada pela localização remota e condições climáticas adversas. A prefeitura confirmou o acidente, mas não divulgou informações sobre vítimas.