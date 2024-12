Cupim & Cia está lindo de viver

ANDRADINA – A decoração chama a atenção de quem comparece ao local para um almoço ou jantar de confraternização, ou simplesmente tomar um chopp e passar horas agradáveis no estabelecimento comercial. Decoração do Cupim & Cia, que já era motivos de elogios por todos que passavam por lá, ficou ainda mais linda com caixas enfeitadas que remetem o frequentador a ter a sensação de que tudo por lá é um presente. Sim, é um presente, de Deus.

O Mil Noticias vez ou outra tem ido no Cupim & Cia registrar o movimento do pessoal que por lá comparece e, mais uma vez, foi surpreendido pela belíssima decoração com motivos natalinos. Mas a caixas embrulhadas com papel especial e enroladas com fitas vermelhas, foi a cereja do bolo: todos elogiaram a brilhante ideia para o local.

Muitos flashes, muitas fotos são registradas no local, inclusive ao lado da decoração onde esta localizado o Papai Noel. Parabéns pela iniciativa.