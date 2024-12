Homem morre em carro partido ao meio, além de bebê e mais cinco pessoas feridas em gravíssimo acidente na ‘Integração’

ANDRADINA – O morador de Murutinga do Sul, Claudemir Domingues de Souza, de 48 anos, veio a óbito na manhã desta segunda-feira (23.dez.), ao se envolver em gravíssimo acidente de trânsito no Km 213 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), com três veículos acidentados. Outras seis pessoas, incluindo um bebê, também se feriram, felizmente sem muita gravidade. A Polícia Rodoviária registrou o acidente no 2º DP. Ele estava separado e deixa um filho de pouco mais de 20 anos.

Segundo informações de um dos motoristas envolvidos no acidente, nesse caso o condutor da picape Chevrolet S10, na cor prata, ele retornava com a esposa, sua filha ainda bebê e a sogra, seguindo pela Integração no sentido Pereira Barreto à Andradina.

Dois Km após passarem o trevinho que dá acesso à Usina sucroacoóleiro Raizen/unidade Gasa e UHE de Três Irmãos, e também da Fazenda Guanabara, teve a trajetória interceptada pelo veículo Volkswagen Gol, na cor branco, dirigido por Claudemir Souza que, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, invadiu o sentido contrário de sua mão de direção.

O motorista da S10 informou ainda à reportagem que desviou o que pode do Gol, mas ele acabou batendo na lateral traseira direita. O violento choque fez com que a S10 capotasse com as 4 pessoas a bordo e, devido ao choque, literalmente partiu o Gol em dois.

A S10 ainda bateu em um Hyundai HB20, na cor preto (e não um Toyota Corolla, conforme está descrito no vídeo PELO REPÓRTER Manoel Messias). Desgovernado, o HB20 ainda caiu na canaleta lateral de escoamento de águas pluviais. O casal que ocupava o veículo sofreu ferimentos sem muita gravidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, comparecendo com uma unidade de Resgate e outra de suporte, além do serviço de UTI móvel do município de Andradina, socorrendo primeiramente o motorista do Gol até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Foi necessário realizar manobras de ressuscitação no mesmo antes da condução até a unidade de saúde.

As demais vítimas passaram por exames médicos e foram liberadas à medida que se recobravam do susto.

A Pista onde aconteceu o acidente precisou ser interditada parcialmente para o trabalho do socorro das vítimas e da perícia técnico/científica, permanecendo no sistema PARE/SIGA, até que os veículos fossem retirados do local e a pista limpa, causando pequenos congestionamentos.

