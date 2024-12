Polícia Militar realiza formatura de 350 alunos do programa PROERD

ANDRADINA – Na manhã de quarta-feira (27), ocorreu na cidade de Andradina a formatura de 350 alunos do programa PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência), no auditório do ginásio de esportes da FEA – Fundação Educacional de Andradina.

As escolas da rede pública e privada, Anglo, Centro Educaional de Andradina (C.E.A.), Centro de Educação Infantil (C.E.I.), SESI – Serviço Social da Indústria, Colégio Objetivo, EMEF Maria Vera Quental Tamae, Educador Paulo Freire e João Carreira participaram da formatura.

O evento contou com autoridades da área da educação de Andradina- (Coordenadoras, diretoras e professoras) e da Polícia Militar, representadas pelo Cap PM Diogo Araújo, comandante da 1ª Cia PM, representando o Ten Cel PM Adriano Jesus de Andrade, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I), a equipe de Comunicação Social do Batalhão e instrutores do PROERD.

O PROERD durante um semestre letivo, aos alunos das 5ª séries do ensino fundamental recebem ensinamentos de Policiais Militares professores, onde aprendem a identificar e dizer não para as drogas lícitas e ilícitas, bem como aprendem valores fundamentais como civismo e espirito de grupo.

PROERD

O Proerd é um programa em parceria com a Polícia Militar que aborda temas essenciais para o desenvolvimento dos jovens através de aulas interativas e atividades práticas.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) constitui uma forma de atuação da PMSP direcionada à prevenção ao uso/abuso de drogas e a práticas violentas dentro e fora do ambiente escolar. A presença de policiais militares nas escolas cria uma possibilidade de redução de outros locais afetos à segurança pública, em decorrência da excelente oportunidade proporcionada àqueles profissionais da segurança de interagirem com membros das escolas, familiares de alunos, dentre outros, e assim melhor conhecer a problemática da comunidade e possíveis soluções, aproximando a Polícia Militar da família e da escola dentro da comunidade.