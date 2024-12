Líderes da Saúde recebem palestra sobre humanização

ANDRADINA – Os líderes das Unidades de Saúde de Andradina e gestores receberam na manhã de quinta-feira (28) o Dr. Edmundo Muad, Diretor Geral de todas as unidades do Hospital de Amor de Barretos com propósito de levar ao conhecimento sobre a magnitude do Hospital do Amor e dos casos de sucesso desenvolvidos nas unidades de Barretos em humanização no atendimento de Saúde, qualidade de processos e saúde digital.

Em especial, o palestrante relatou experiências bem sucedidas com as práticas de humanização adotadas em prol do bem-estar dos pacientes e acompanhantes. Segundo o Dr. Mauad, é importante garantir tratamento multiprofissional gratuito, de forma humanizada, individualizada, apoiada em programas de assistência, ensino e pesquisa. “Nós fazemos com que todos os profissionais de nossa equipe sintam-se donos do hospital. Representantes de todos os setores participam das reuniões e são envolvidos no trabalho de humanização”, destacou.

“É importante compartilhar o conhecimento sobre processos e modelos de gestão de sucesso, a fim de promover a reflexão e incentivar mudanças pessoais e coletivas que privilegiem o atendimento ao público em todos os níveis de trabalho, buscando alcançar sempre a excelência”, disse a Secretária de Saúde Maristela Marinho

A palestras promovida pela Secretaria de Saúde tem o objetivo de fornecer informações que possam contribuir na melhoria da qualidade de vida e bem estar dos servidores, promovendo uma auto-reflexão sobre a saúde, que reflete na qualidade do trabalho e, consequentemente, no melhor atendimento ao cidadão.