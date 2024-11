Jovem ferido em acidente de moto e Van na Barão

ANDRADINA – O jovem K. D. B. O. Q., de 22Anos, sofreu contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de 25 de outubro, na Av. Barão do Rio Branco, próximo do cruzamento com a rua Presidente Vargas, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou o acidente.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motocicleta CG 125, na cor vermelha, pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido bairro/centro quando, praticamente no meio do quarteirão entre as ruas Regente Feijó e Presidente Vargas, teve a trajetória interceptada pela Van dirigida por T. M. K., de 41 anos.

Segundo o motorista da Van, ele saiu do local onde estava estacionado e não percebeu a aproximação da moto, provocando o acidente.

MIL NOTICIAS