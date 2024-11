ATC está na final do Bate Coração após acachapante goleada por 9 a 1 frente a AABB

ANDRADINA – Conforme os prognósticos, o ATC, confirmou seu favoritismo e aplicou uma acachapante goleada por 9 a 1 frente ao time da AABB, em partida realizada na noite do último dia 26/10, no campo do ATC, válida pela semifinal do Campeonato Municipal de Futebol Bate Coração 2024, com arbitragem de Júnior Lossávaro. Com a vitória, o ATC enfrenta o time do Santo Antônio no próximo sábado, 02/11, às 18h, no CECAM.

Desde início o fortíssimo time do ATC era o favorito para vencer o confronto frente da AABB, porém, restava saber por quanto seria o placar, já que dependeria da resistência do time adversário. Mas a resistência foi por pouco tempo e o toque de bola envolvendo do ATC minou qualquer chance que a ABB ainda alimentava.

Os gols foram saindo naturalmente com as jogadas variadas do time do ATC e, mais uma vez o centroavante Jorginho mostrou porque está sendo o artilheiro do campeonato e ainda sabe construir jogadas também. E um detalhe também chama a atenção, não é daqueles jogadores “fominhas”, sabe jogar coletivamente e passa muitas bolas para os companheiros também fazerem gols.

Com outra atuação de gala, o artilheiro do campeonato, Jorge, marcou quatro gols, chegando a um total de 16 na competição. A goleada foi completada por Márcio Richardes, que balançou as redes duas vezes, além de Cadu, Coxinha Prando e Buiu, um gol cada. Bodão, da AABB descontou com uma bobeira do goleiro, que tentou dribla-lo e acabou perdendo a bola.

ATC X SANTO ANTÔNIO

Diante do Santo Antônio, na partida que decidirá o título da competição 2024, a equipe também é favorita para vencer o confronto, basta que continue jogando do mesmo jeito que fez em todas as partidas anteriores, com um futebol envolvente, técnico e passes de precisão. Quando precisa dos jogadores do banco, a equipe não muda o jeito de jogar, mantendo um padrão que acaba cansando de vez os adversários.

O Santo Antônio tem um bom time titular, mas ao mexer nas peças de reposição, acaba perdendo um pouco de qualidade e esse pode ser um fator complicador diante de uma equipe extremamente qualificada como o ATC.

Devido ás fortes chuvas, a final do Bate Coração teve que ser adiada, acontecendo no próximo final de semana.

FICHA TÉCNICA

ATC

Paulinho Cornachione, Marcelo Monteverde (Mardô), José Carlos, Márcio Richardes, Jorge Vinicius, Rodrigo Lima (Tieta), André Garrio (Rato), Flávio Brunelli, Tiago Capstan, Fábio Moreira, Carlos Fiori, Bruno da Mata, Almir Lima, Helton Rodrigo Prando (Coxinha), Douglas Xavier, Renan Rodrigues, Jorge Vinicius, Carlos Cesar, Almir Santos e Valney Araújo. Técnico: Maurício Carneiro, auxiliar: Pablo Denner e massagista: Claudemir Pomini (Ziquinha).

AABB

Daniel Barbosa, Alexandre Leite, Alexandre Lima, Dienilson Pereira, Eduardo Neto, Fernando Magno, Jeiel Cruz, José Cícero, Júlio Santana, Marcondes Araújo, Marcos Souza, Ricardo Giuntini, Ricardo Richardes, Rodrigo Santos, Rodrigo Vidal, Wesley Wolinari, Leonel Teixeira, Tiago Moretto, Willian Teixeira e Renan Uilian

MIL NOTICIAS