Convenção em Murutinga escolhe Gilson Pimentel e Neide Viola, pré-candidatos a prefeito e vice

MURUTINGA DO SUL – Uma convenção municipal partidária realizada na noite da última sexta-feira (26), na Câmara de Vereadores de Murutinga do Sul, oficializou como pré-candidato a prefeito Gilson Pimentel e vice Neide Viola, na coligação Avante, PSD, PSB e PT – Partido dos Trabalhadores. Também foram apontados os pré-candidatos a vereador dos 4 partidos envolvidos.

O plenário da Câmara esteve lotado de correligionários, familiares e amigos de Gilson, que já foi prefeito do município por duas vezes e Neide, já também eleita vice anteriormente. Além disso, vários familiares dos pré-candidatos a vereador estiveram presentes.

A coligação tem ainda o apoio dos atuais vereadores João Paschoaletto, atual presidente da Câmara de Murutinga do Sul, do vice presidente do legislativo, Adriano Nunes, o “Maninho”, além de Felipe Japonês e Anuxa, mostrando que a mesma vem forte para a disputa municipal do ano de 2024.

Segundo o vice presidente do Legislativo de Murutinmga do Sul, Adriano Nunes, todos os envolvidos na coligação vem participar com transparência e respeito e muito trabalho em prol do povo murutinguense e sempre dando oportunidade para povo de nossa cidade.