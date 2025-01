Castilho publica Edital de concessão de Bolsas de Estudo para Cursos Técnicos

Auxílio Financeiro será de R$ 540,00 mensais; Resultado final deve ser divulgado até o dia 17 de fevereiro

CASTILHO – A Secretaria Municipal de Educação publicou no dia 20 de janeiro edital para concessão de novas Bolsas de Estudo aos castilhenses interessados em ingressar no Ensino Técnico Profissionalizante a partir deste ano e as inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 27 de janeiro.

Conforme determina o Decreto nº 7.579, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 15 de janeiro, o programa “EDUCA MAIS CASTILHO” oferecerá um total de 30 (trinta) bolsas no valor de até R$ 540,00 mensais.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas presencialmente na secretaria do CIEC, entre os dias 27 e 31 de janeiro, das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

“Assim como nos anos anteriores, estamos iniciando a divulgação com uma semana de antecedência para que os alunos possam providenciar todos os documentos necessários e evitar transtornos como filas”, antecipou a secretária Silvânia Cintra.

Confira abaixo a relação completa dos documentos necessários para inscrição:

* Atestado de matrícula;

* Xérox do histórico escolar;

* Xérox do boletim (caso já esteja cursando);

* Comprovante de participação em algumas das edições do ENEM a partir de 2.010, com a nota obtida nas provas objetivas, e na redação, para que possa pleitear a Bolsa de Estudos para o Curso de Nível Técnico;

* Xérox da RG, CPF e Título de Eleitor;

* Xérox da Certidão de Casamento;

* Xérox da Certidão de Nascimento dos filhos;

* Xérox dos documentos das pessoas que residem na casa (RG, certidão de nascimento ou outros);

* Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) mês de janeiro de 2.025;

* Xérox da Carteirinha do CIS (Centro de Saúde);

* Xérox do recibo de aluguel (caso pague aluguel);

* Prestação (se a casa for financiada);

* Atestado de trabalho com firma reconhecida (caso trabalhe);

* Xérox do comprovante de renda (Holerite e outros);

* Se for renda de aposentado trazer xérox do cartão e extrato do INSS;

* Se for renda do Bolsa Família trazer xérox do cartão e extrato;

* Procuração com firma reconhecida (caso faça inscrição para terceiros);

* FOTO recente 3×4.

RESULTADOS

A expectativa é que a Comissão responsável pela análise das inscrições divulgue a Lista Provisória dos candidatos aprovados no dia 10 de fevereiro. O resultado Definitivo com a Classificação Final dos estudantes contemplados pelo Programa Educa Mais Castilho de 2025, será publicada no dia 17 de fevereiro.