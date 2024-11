Em São Paulo, prefeito de Castilho busca apoio aos assentados e acampados junto ao INCRA

CASTILHO – O prefeito reeleito de Castilho, Paulo Duarte Boaventura, teve audiência com a superintendente do INCRA, Sabrina Diniz, visando suporte aos produtores rurais de assentamentos e acampamento castilhense.

A seca que atingiu Castilho neste ano de 2024 aliada aos inúmeros focos de incêndios que devastaram grandes áreas de pastagens resultou em perdas incalculáveis aos pequenos produtores rurais. Alguns perderam todo investimento em produções que não vingaram e outros perderam os animais que morreram de fome.

Em despacho junto a superintendente, Paulo Boaventura relatou essas dificuldades enfrentadas pelos assentados e reivindicou ao INCRA que desse algum suporte para solucionar essas questões.

Sabrina acolheu os pedidos do Chefe do Executivo e se comprometeu em tomar as providências cabíveis como forma de amenizar tantas perdas.

