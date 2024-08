Três pessoas são presas em operação conjunta das Polícias Militar e Civil

CASTILHO – Uma operação em conjunto realizada pelas Polícias Militar e Civil prendeu na manhã de sexta-feira feira, 02, três pessoas, sendo dois homens: B., de 28 anos, R., 30 anos, além da mulher K., de 27 anos, acusados de tráfico de entorpecentes após cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em residências e conveniências do município. Encaminhados para a Delegacia de Polícia, foram indiciados e presos, permanecendo à disposição da Justiça. As drogas, dinheiro e um veículo foram apreendidos.

A prisão do trio aconteceu nas primeiras horas da manhã de sexta-feira feira, 02, quando as polícias Militar e Civil desencadearam operação conjunta em Castilho, denominada Elos, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências e conveniências, que culminaram na retirada de circulação de grande quantidade de drogas.

No primeiro endereço, foram localizados e apreendidos 4.962 (quatro quilos, novecentos e sessenta e duas gramas) de maconha, 794 gramas de crack, 552 gramas de cocaína, R$ 2.154,95 em moedas, R$ 770 em dinheiro, máquinas de cartão, balanças de precisão, celulares e cartões bancários, sendo o marido preso e a esposa liberada.

No segundo endereço, foram localizadas e apreendidas 273 gramas de maconha, 191 gramas de cocaína, R$ 4.039,00 em dinheiro, 01 camionete Toyota Hilux cor prata e dois celulares e os moradores da residência, um casal, presos.

Participaram da operação, denominada Elos 2, policiais civis, policiais militares com equipes de Força Tática, 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Canil, e apoio do helicóptero Águia, sediado em Araçatuba.