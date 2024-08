Convenção sacramenta Cristiano prefeito e Kikão Plantas a vice em Murutinga do Sul

“Não vou decepcionar vocês!”, diz prefeito Cristiano em solenidade de convenção

MURUTINGA DO SUL – Em noite de convenção partidária na Câmara de Vereadores de Murutinga do Sul, na quinta-feira, 25, o nome do prefeito Cristiano Eleutério foi aprovado por unanimidade como candidato a reeleição pelo PODEMOS. O candidato a vice é o vereador Kikão do PL. Além de PODEMOS e PL, o Republicanos também integra a coligação que passa a ser denominada “MURUTINGA NÃO PODE PARAR”.

Numa fala bastante emocionada e de muita energia, o agora candidato a reeleição garantiu que não irá decepcionar a população a quem prometeu muito trabalho.

“Vou trabalhar incansavelmente para transformar Murutinga, deixar essa Murutinga a Murutinga de 20, 30 anos atrás: Festiva, alegre e contente. Com Saúde, com Esperança, com Dignidade. E a principal promessa minha é a honestidade”, disse sob aplausos Cristiano.

A dobradinha com o vereador Kikão foi muito bem recebida pelo grupo de correligionários e pelos populares. Ambos já haviam atuado em conjunto na Gestão 2017-2020 quando foram vereadores na mesma Legislatura.

CANDIDATOS A VEREADORES

A coligação “Murutinga Não Pode Parar” terá um total de 29 candidatos a vereadores. São 10 pelo PODEMOS, 10 do PL e mais 09 do Republicanos. Entre os candidatos, a coligação tem representantes de todos os segmentos da sociedade local, como comerciantes, agricultores, professores, assentados, entre outros profissionais.