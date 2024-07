Prefeito Paulo Boaventura assina convênio com o Programa PlanificaSUS

CASTILHO – O município de Castilho, através da Secretaria Municipal de Saúde, aderiu ao Programa PlanificaSUS. A assinatura ao convênio foi feita pelo prefeito Paulo Duarte Boaventura e pelo secretário municipal de Saúde, Demilson Cordeiro na manhã desta sexta-feira, 14 de junho, em evento realizado na Câmara de Vereadores de Andradina.

Participaram do evento as enfermeiras tutoras das UBS de Castilho, sendo elas Larissa (projeto Jupiá), Ires (Laranjeiras) Michele (CIS). Além delas, também a enfermeira Marcela (UBS Alipio), Ariana (São Luiz) e Carlos Tencarte (UBS Alvorada).

Além de Castilho, outras 11 cidades da região também assinaram a este convênio. São municípios que integram a região CIR LAGOS. Esta será a primeira região do estado de São Paulo a receber o programa. A perspectiva de ações estão previstas para três anos, com todos das equipes envolvidos para melhoria do cuidado.

Para o planifica local, o secretário de Saúde – Demilson Cordeiro, atuará como coordenador geral e Tencarte como coordenador da atenção básica.

O PlanificaSUS faz parte do projeto “A organização da atenção ambulatorial especializada em rede com a atenção primária à Saúde, intitulado PlanificaSUS, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), que tem como objetivo a implantação da metodologia de Planificação da Atenção à Saúde, cuja responsabilidade do Hospital Israelita Albert Einsten.

