PROERD realiza formatura em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Na manhã de sexta-feira, 14/6, em Mirandópolis, ocorreu a formatura de 300 alunos, do 5° ano de diversas escolas, públicas e particulares, incluindo uma turma da APAE.

Foram entregues os certificados de conclusão, premiação para as melhores redações, feito o juramento PROERD, o sorteio de diversos brindes, doados por comerciantes da cidade, 02 bicicletas, doadas por autoridades e comerciantes.

Transcorrido em clima festivo, o evento foi considerado um sucesso!

PROERD

Programa mostra a estudantes como ficar longe das drogas. Partindo dessa polêmica, foi criado em 1992, no Rio de Janeiro, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O modelo, que teve origem nos Estados Unidos, em 1983, é desenvolvido em mais de 58 países.

O Proerd promove curso de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.