Homem é morto a tiros em Pereira Barreto

Crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (14/6). Depois de cometido o crime, os suspeitos fugiram, mas foram localizados e presos pela polícia.

Um homem, de 39 anos, morreu após ser baleado em Pereira Barreto (SP). O crime aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (14/6).

De acordo com a polícia, a vítima estava na rua, em frente a uma padaria, quando foi atingida pelos tiros disparados por dois homens armados em uma bicicleta elétrica.

Dentro do estabelecimento, o homem ainda foi esfaqueado diversas vezes e golpeado por uma cadeira de madeira pelos criminosos. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a polícia, a vítima é suspeita de ter participado de um homicídio no início deste ano, mais precisamente no mês de fevereiro. Dos quatro supostos envolvidos nesse crime, um foi morto no Mato Grosso do Sul, um outro na sexta-feira, dia 14/6, e dois respondem pelo crime em liberdade

Depois de cometido o crime, os suspeitos fugiram, mas foram localizados e presos pela polícia.

A perícia foi acionada. A Polícia Civil vai investigar o crime.