Policial Militar realiza treinamento para ingresso na PM nas dependências do Tiro de Guerra

ANDRADINA – Na manhã de sábado, dia 15/6, a policial militar Cabo Renata esteve na sede do Tiro de Guerra de Andradina (TG 02/007), onde ministrou treinamento voltado para os interessados em ingressarem na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Formada em educação física, a Cabo Renata desenvolve em paralelo com as atribuições da profissão, treinamentos físicos específicos para o ingresso na Corporação.

Dentre os atiradores que participaram do treinamento, um deles, aluno da Cabo Renata, já fez a prova escrita e já realizou o teste físico para ingresso, e passou.

Outros dois atiradores fizeram a inscrição para o Concurso de Soldado PM, e estão aguardando a data da prova escrita.

Na ocasião, a policial também divulgou o concurso para Oficial da Polícia Militar (Academia do Barro Branco), com 200 vagas, cujas inscrições estão abertas, e vão até 12 de julho, no site concursos.policiamilitar.sp.gov.br