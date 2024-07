Duas mulheres feridas em capotamento de automóvel na Rondon

CASTILHO – Duas mulheres, moradoras na Vila Mineira, em Andradina, sofreram contusões e escoriações pelo corpo, felizmente sem gravidade, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (17/6), altura do Km 657, próximo da praça de Pedágio de Castilho. Socorridas pela concessionária da Rondon, foram medicadas e liberadas posteriormente. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente em Castilho.

O acidente aconteceu quando as duas vítimas, uma de 50 anos e a outra de 24, seguiam a bordo do GM Prisma, na cor prata, quando, provavelmente por um cochilo da motorista, perdeu o controle de direção, invadiu o canteiro central de escoamento de águas pluviais da rodovia e capotou em seguida por várias vezes, parando atravessado no canteiro.

Bastante assustadas, as mulheres foram atendidas inicialmente por motoristas que transitavam pela rodovia na hora do acidente e depois encaminhadas para melhor avaliação médica no hospital José fortuna em Castilho, não se constatando maiores gravidades, Depois de medicadas, elas foram liberadas horas depois, após permanecer em um período de observação.

SEGUNDO ACIDENTE DO DIA

Esse foi o segundo acidente do dia na Rodovia Marechal Rondon e, por coincidência, envolvendo o mesmo modelo de veículo: ambos GM Prisma, sendo um de manhã no km 647, pista sentido capital/interior e o outro no km 657, pista inversa e a tarde, felizmente todas as seis vítimas envolvidas com ferimentos leves, apenas o grande estrago material.