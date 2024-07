Polícia Militar de Ilha Solteira captura Pastor acusado de estupro

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar capturou na manhã de terça feira (18/6), um pastor de 45 anos, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de ilha solteira, acusado de estupro de vulnerável. Encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher da cidade, permaneceu preso, à disposição da justiça.

A captura do procurado aconteceu quando policiais militares de Ilha Solteira tomaram ciência da existência de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável em desfavor de morador daquela cidade, pedreiro de 45 anos.

Segundo a mulher, no último domingo (16/6), ela surpreendeu o marido se aproveitando da adolescente, ela gritou e ameaçou chamar a polícia. O suspeito, que vivia há nove anos com a mulher e teve um filho com ela, fugiu. Em depoimento na Delegacia, a adolescente de 14 anos afirmou que sofria os abusos há alguns anos e que já tinha contado sobre a situação para a mãe, que não havia acreditado nela.

A equipe então realizou diversos patrulhamentos pela cidade afim de cumprir o Mandado de Prisão, por ser um crime que choca a sociedade como um todo, por ter sido cometido por um pai contra sua filha menor, quando deveria protege-la e ama-la, e o localizou na residência de sua irmã, quando foi preso.

