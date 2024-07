Acidente envolvendo dois veículos deixa 4 vitimas leves na Rondon

ANDRADINA – Um acidente inusitado na manhã de segunda-feira (17/6), altura do km 647 da rodovia Marechal Rondon, sobre o viaduto de acesso ao bairro de Paranápolis, envolvendo dois veículos, restou em 4 pessoas com escoriações, contusões e um pequeno corte em uma delas, felizmente sem muita grtavidade. Um casal foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para a UPA de Andradina, enquanto o outro casal foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para o hospital de Castilho, medicados e liberados posteriormente. Os estragos nos dois veículos foram consideráveis.

O acidente aconteceu próximo das 10h, quando M. H. M., de 34 anos, residente na cidade de Mirandópolis, condutora do GM Prisma, na cor prata, tendo como passageiro M. V. P., 39 anos, seguia pela rodovia Marechal Rondon, sentido Andradina/divisa do estado (capital/interior), quando, na altura do Km 647, bem sobre o viaduto de acesso ao patrimônio de Paranápolis, teve o veículo violentamente acertado na parte traseira por um HB 20. No veículo seguia um casal morador de Castilho, sendo a passageira M. C.S., de 41 anos.

Com o violento impacto, os quatro envolvidos sofreram ferimentos, tendo os dois ocupantes do Prisma reclamando de dores no pescoço (cervical), devido o tranco que o veículo provocou. Já no HB 20 de Castilho, o motorista sofreu um corte na testa, além de contusões e escoriações. A passageira também teve contusões e escoriações, porém, sem gravidade.

A Polícia Militar Rodoviária, bem como a concessionaria da rodovia, Polícia técnica atuaram no acidente e o trânsito foi ordenado para o socorro das vítimas, bem como o trabalho da perícia. Os veículos, sendo o Prisma coma traseira destruída e o HB com sua frente amassada, foram retirados posteriormente do local, sendo totalmente o trânsito após duas horas de início do acidente. A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente em Andradina.