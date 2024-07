VALPÁRAÍSO – A Polícia Militar prendeu na manhã do dia 13 de junho, o mecânico de automóveis, M. Y. S., de 38 anos, morador da cidade de Andradina, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado em um veículo Fiat Pálio, na rodovia Marechal Rondon (SP 300), proximidades do pedágio de Lavínia, transportando 46 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), que pesaram 40 kg. Encaminhado ao DP de Valparaíso, foi indiciado e recolhido a uma cela, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

Morador de Andradina preso por tráfico de drogas na Rondon A prisão do acusado aconteceu quando equipes de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), em patrulhamento preventivo e ostensivo pela rodovia Marechal Rondon, cidade de Lavínia, avistaram um veículo Fiat Palio transitando na via, proximidades do pedágio de Lavínia, em alta velocidade, sendo acompanhado e abordado ao ingressar em um posto de combustível, já na cidade de Valparaíso.

Em vistoria no veículo Pálio, os policiais militares encontram 46 tijolos de maconha, que pesaram 40 kg.

O condutor, morador de Andradina, 38 anos, informou ter pego o entorpecente em Três Lagoas/MS, e iria levar para São Paulo, porém, o valor que ele receberia pelo transporte não foi informado. Preso e encaminhado ao DP de Valparaíso, onde foi autuado em flagrante e recolhido a uma cela, à disposição da justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.