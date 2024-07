Sucesso total o almoço da Paróquia São José, em Murutinga do Sul

RETROSPECTIVA DE ANIVERSÁRIO

MURUTINGA DO SUL – Centenas de pessoas prestigiaram no último dia 9 de junho, o almoço da Paróquia São José, em Murutinga do Sul, no salão ao lado da igreja, em prol da continuidade das obras sociais da comunidade católica local. O evento é um dos mais tradicionais e atrai todos os segmentos sociais do município e de cidades vizinhas, como de Guaraçai, Mirandópolis e Andradina, sendo então considero um sucesso por organizadores e voluntários de clubes de serviço e anônimos.

No cardápio do dia foram servidos arroz branco, feijão gordo, salada verde, farofa com bacon e paio, molho branco, vermelho, além de melancia como sobremesa. Tudo isso acompanhado de uma cervejinha estupidamente gelada, refrigerante e água mineral.

O pároco da Igreja São José, de Murutinga do Sul, padre Davi, agradece a presença de todos, indistintamente, o que possibilitou que o evento tivesse o grande sucesso de público e de renda, a exemplo do que aconteceu em anos anteriores quando tudo correu normalmente.

O leilão de gado e de prendas doados pela comunidade local foi outro sucesso estrondoso e ano que vem o pároco já convida a todos para se mobilizarem e participarem novamente.

EVENTO APARTIDÁRIO

Como a igreja católica prega, o evento é apartidário, ou seja, não é desta ou daquela tendência política, por isso atraiu o atual prefeito Cristiano Eleutério, além de outros três ex-prefeitos que já estiveram a frente do Executivo municipal regendo os destinos de Murutinga do Sul, mostrando que o evento tem uma causa maior, que é arrecadar uma renda substancial para ser revertida para os mais necessitados do município, além de dar suporte a continuidade das obras da Igreja como um todo.

Mais uma vez o padre Davi fez questão de “externar o agradecimento a todos os presentes, quer seja políticos, famosos ou anônimos. Só uma comunidade forte é capaz de construir uma grande cidade”, encerrou ele.