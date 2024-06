28º BPM/I recebe visita do criador do brasão da unidade

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira, 04, o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), recebeu a visita do Subtenente Divino Manoel de Deus.

Admitido na Corporação em 1970, permaneceu no serviço ativo até 1998, quando passou para a inatividade.

Sendo ele desenhista, foi o responsável pela criação do brasão, estandarte e insígnias do comandante do então CPA/I-5, de Araçatuba, em 1975, do 28º BPM/I, em 1986, quando a Unidade foi criada, e do CPI-10, também de Araçatuba, em 2010.

Atualmente formado em psicologia, o veterano Subtenente mora em Andradina.