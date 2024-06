ADPM vence por 2 a 0 o PSG e está na final do Amador 2024

ANDRADINA – A equipe da ADPM (azul e branco) é uma das finalistas do Campeonato de Futebol Amador 2024, ao vencer por 2 a 0 o time do PSG (dourado), em partida realizada na manhã do último domingo (02/06), no clube Cecam, em jogo emocionante e que contou com grande número de torcedores da cidade, do estado e até de fora do estado. A partida da final da competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude acontece no próximo domingo (dia 09/06), a partir das 9h, no ATC.

Mesmo precisando pelo menos do gol de empate, o PSG não se arriscou a ir muito para a frente, tentando mais as bolas longas, hora com Téssio, hora com outros jogadores do ataque, mas não dava resultado.

Numa dessas tentativas de ir ao ataque, acabou tomando o contraataque e o segundo gol foi anotado por Isaque, para desespero de sua comissão técnica. A sólida defesa da equipe não estava bem na semifinal. A vitória estava selada, já que o PSG Elite Conveniência não teve uma feliz manhã de domingo, literalmente.

ELENCO ADPM

Murilo Rabelo, Isaque Ribeiro, Vinicius Luz, Renan Vinicius, Rauan Fernandes, Guilherme Fernandes, Caio Queiroz, Samuel Slompo, Mateus Alfredo (Salsicha), Wellington Kauan, Bruno Diniz, Mateus Palomo, Ricardo Bezão, Rubens Carvalho, Ryan Macedo, Lucas França (Pelé), Alexandre Magalhães, Emerson Freitas, Vinicius Lima e Francisco Cassini.

COMISSÃO TÉCNICA: Carlos Eduardo Bertucci, o “Caê” (técnico), Ricardo Roveri (auxiliar) e José Elias Mendes (massagista)