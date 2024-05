Fugitivo de penitenciária de Campo Grande é preso pela Atividade Delegada em Andradina

ANDRADINA – Policiais militares de Andradina, em desenvolvimento da modalidade policial de Atividade Delegada, capturou na manhã de sexta-feira, dia 03, um programador de 25 anos, foragido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, onde cumpria pena por roubo (Artigo 157). Indivíduo encaminhado ao 1º DP, onde foi indiciado por uso de documento falso e dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando policiais militares de Andradina, em patrulhamento na modalidade Atividade Delegada pelo terminal rodoviário, avistaram indivíduo adentrando ao banheiro em atitude suspeita, ostentando um volume na cintura, sendo abordado.

Abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado. Após fornecer um documento RG do estado do Rio de Janeiro/RJ, nada constou de irregular contra a pessoa com aquele nome.

Porém, durante questionamentos pessoais, entrou em diversas contradições, terminando por informar seu nome verdadeiro, ser morador de Campo Grande/MS, e que era foragido do presídio Agro Industrial de Campo Grande/MS, onde cumpria pena por roubo.

Diante das informações, o Indivíduo foi encaminhado ao 1º DP, onde foi indiciado por uso de documento falso e dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

