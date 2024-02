Governo do Estado reconhece Castilho como município destaque na alfabetização

CASTILHO – O prefeito Paulo Duarte Boaventura recebeu nesta terça-feira, 20 de fevereiro, das mãos do governador Tarcísio de Freitas o prêmio “Município Destaque na Alfabetização”. Castilho ficou entre as 120 cidades do estado premiadas por esta ação realizada pela Secretaria Estadual da Educação, em razão do crescimento no quesito fluência leitora em 2023.

“Uma melhora significativa no desenvolvimento da competência leitora e escritora. Estamos muito felizes com o avanço de nossa educação”, comemorou Silvânia Cintra, secretária municipal de Educação.

A premiação aconteceu durante o lançamento do Programa Alfabetiza Juntos SP, uma iniciativa que pretende unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade. O evento foi realizado na Sala São Paulo, na capital, e além do governador, também reuniu o secretário da Educação, Renato Feder.

Para o prefeito castilhense, trata-se do coroamento de mais um trabalho, assim como foi no Corpo Bombeiros e no Meio Ambiente que ele conquistou para Castilho,

“E na Educação, a gente recebendo esses prêmios nos motivas a falar que estamos no caminho certo. Estamos caminhando bem nossa política pública voltada para a Educação, Meio Ambiente e Infraestrututra. Então é o coroamento de um trabalho que foi muito importante e é magnífico isso”, destacou Paulinho.

O prefeito ainda realçou a importância enquanto Gestor de celebrar essa conquista. “Isso só nos remete a ter uma grande gratidão pelo momento que estou vivendo como prefeito, de proporcionar com toda minha equipe esses resultados positivos para nossa cidade nunca antes alcançado na história de Castilho”, concluiu.

