Paulo Boaventura despacha com Secretário Estadual de Turismo, Roberto de Lucena

PEREIRA BARRETO – Em visita pela região no final de semana, o secretário de Turismo e Viagens do estado de São Paulo – Roberto de Lucena, recebeu o prefeito castilhense Paulo Duarte Boaventura. O encontro ocorreu em Pereira Barreto, onde o secretário inaugurou as primeiras estruturas náuticas de uso público do estado.

“Conversei pessoalmente com o secretário sobre o turismo da nossa cidade, sobre nosso MIT (Município de Interesse Turístico), e o desejo que o prefeito tem de que Castilho seja inserido nessa rota turística”, detalhou Paulinho sobre a pauta debatida com Lucena.

Segundo o prefeito, o secretário foi bastante receptivo, confessou gostar da região e se comprometera a dar um apoio Às demandas de Castilho.

“Diante de nossos grandes rios e lagos (Castilho é banhada por três rios: Tietê, Paraná e Aguapeí/Feio), o secretário está trabalhando para fazer exploração do nosso potencial turístico e incentivar o turismo náutico pela região e nossa cidade precisa se preparar para isso”, finalizou otimista o prefeito.

Assessoria de Comunicação