Jovem escuta tiros e encontra pais mortos dentro de casa em Rio Preto

RIO PRETO – Uma jovem de 23 anos encontrou os pais mortos no quarto da residência do casal, em São José do Rio Preto (SP), na noite de terça-feira (16).

Segundo o boletim de ocorrência, os pais ingeriam bebidas alcoólicas e entraram no quarto. Em seguida, a jovem escutou disparos de arma de fogo.

Mônica Vieira da Silva, de 39 anos, foi encontrada morta no banheiro, enquanto Anderson da Silva Melo, de 42 anos, estava na cama, perto da arma.

A polícia foi acionada e localizou duas armas de fogo, uma delas que foi usada para os disparos, além de 47 munições, colete balístico e um explosivo.

A ocorrência foi registrada como homicídio e suicídio consumado. O caso será investigado pela polícia.

Fonte: G1/Rio Preto e Araçatuba