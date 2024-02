Mulheres são flagradas com ilícitos tentando entrar em penitenciárias da região

Material foi localizado no último final de semana, dias 10 e 11, após exames de scanner corporal em presídios compreendidos pela Croeste. As mulheres com filhos menores de 12 anos vão responder aos processos em liberdade, beneficiadas por uma lei criada inicialmente para beneficiar Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e acabou servindo de parâmetros para todas as mulheres no Brasil na mesma situação, ou seja, que tenham filhos menores de 12 anos.

Mãe de detento é surpreendida com R$ 2 em dinheiro no CDP Nova independência

No domingo,11, uma visitante, mãe de um custodiado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Nova Independência, foi surpreendida tentando entrar na unidade com R$ 2 em dinheiro escondido em sua roupa. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar para averiguar os fatos.

Mulher é flagrada com 195 gramas de maconha de maconha no CPP de Valparaíso

No domingo, 11, uma visitante foi surpreendida portando suposto entorpecente quando tentava entrar no Centro de Progressão Provisória (CPP) de Valparaíso, durante o horário de visita. Policiais Penais notaram imagem irregular em sua roupa e, ao ser indagada, confirmou que escondia o material ilícito em seu top, que pesou 195 gramas de substância esverdeada, análoga à maconha.

A visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência e decretada a prisão em flagrante. Também foi instaurado procedimento interno na unidade para apurar a possível participação do recluso nos fatos.

Mulher de detento da Penitenciária de Flórida Paulista é flagrada com maconha

Uma mulher foi flagrada portando porção de material similar a maconha quando tentou entrar na Penitenciária de Flórida Paulista no último sábado, 10, durante o horário de visita.

A esposa de um dos sentenciados alojados na unidade passou pelo escâner corporal quando foi verificada uma imagem irregular na região pélvica. Ela confirmou que levava entorpecente escondido em sua roupa íntima. Foram apreendidas 19 gramas de substância esverdeada, semelhante à maconha. O produto e a acusada foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Adamantina para as providências legais. A unidade instaurou procedimento disciplinar para averiguar a possível participação do reeducando nos fatos.

Visitante de detento na Penitenciária de Bernardes levava pasta base de cocaína e maconha

Policiais Penais suspeitaram da imagem irregular apresentada por uma visitante no último domingo, 11, na Penitenciária de Presidente Bernardes, quando a mulher passou pela revista no escâner corporal, durante o horário de visita.

Ao ser indagada, ela admitiu estar em posse de material ilícito e se prontificou a retirá-lo. A mulher entregou dois invólucros com substância semelhante à pasta base de cocaína e seis invólucros com substância esverdeada, supostamente maconha, além de outros dois invólucros com pó branco, supostamente cocaína. Diante dos fatos a acusada foi conduzida pela Polícia Militar para a delegacia local. A unidade instaurou procedimento apuratório para averiguar a possibilidade de participação do reeducando nos fatos.