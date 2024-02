Vendedor preso por violência doméstica em Suzanápolis

SUZANÁPOLIS – A Polícia Militar prendeu no último dia 05, um vendedor de 39 anos, morador na cidade, acusado de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, depois de agredir sua mulher com socos e chutes, e ameaçada por ele com uso de fogos de artifício. Ocorrência apresentada no DP de Ilha Solteira, onde ele foi autuado em flagrante e recolhido a uma cela, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Suzanápolis foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

Em contato com a solicitante/vítima, ela informou ter sido agredida pelo marido, vendedor de 39 anos, morador da cidade, com socos e chutes, e ameaçada por ele com uso de fogos de artifício. Diante na narrativa de violência e com Base na Lei Maria da Penha, o autor, que estava no local, foi preso.

