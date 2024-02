Recém saído do sistema prisional é preso por tráfico de drogas

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite do último dia 05, um auxiliar de serviço gerais de 22 anos, recém saído do sistema prisional, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com 26 porções de crack, 2 telefones celulares de origem duvidosa, além de R$ 213,00 em dinheiro. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis realizavam o patrulhamento pelo bairro Gentileza, pois tinham conhecimento de que naquela localidade morava um indivíduo, recém-saído do sistema prisional, praticando o comércio de entorpecentes, e que ele tinha como “modus operandi” soltar fogos para avisar da chegada do citado entorpecente.

Ao passarem defronte a residência do denunciado, os policiais militares o avistaram, ao lado de um veículo parado, cujo motorista lhe fazia a entrega de dinheiro, sendo ambos abordados e revistados.

No interior do veículo, encontraram 02 porções de crack, embaladas na cor branca. Na posse do morador, 22 anos, auxiliar de serviço gerais, encontraram R$213,00.

Em buscas no interior da residência dele, os PMs localizaram 24 porções de crack, embaladas de forma idêntica àquelas encontradas no veículo, além de 02 aparelhos celulares e alguns fogos de artifício, corroborando o narrado na denúncia.

Os dois detidos foram conduzidos ao plantão policial de Andradina, onde o condutor do veículo foi autuado por porte de entorpecentes e liberado, enquanto o morador foi autuado por tráfico de entorpecentes e preso, recolhido a uma cela, à disposição da justiça.