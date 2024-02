Curto circuito provoca incêndio em motor de veículo ao lado da Praça do Teodoro

ANDRADINA – Uma ação rápida de motoristas, comerciante de pão e até de o uso do extintor de uma escola evitou que as chamas destruíssem um Ford Fiesta na cor prata, provocadas provavelmente por um curto circuito na parte elétrica do motor de um Ford Fiesta na manhã do dia 06, na rua Rodrigues Alves, ao lado da praça Stélio Machado Loureiro, ‘ “Praça do Teodoro”. Quando os bombeiros chegaram, realizaram o trabalho de rescaldo.

Tudo aconteceu quando o motorista do veículo dirigia o Fiesta de sua residência, próxima do AME – Ambulatória Médico de Especialidades, até a loja da família localizada na Paes Leme Mal Street, seguindo pela rua próximo José Bonifácio e ao chegar no cruzamento com a rua Rodrigues Alves, o automóvel “morreu” e ele conseguiu encostar junto ao meio fio.

Nesse momento sentiu um forte cheiro de fumaça, desceu e foi abrir o capô para ver o que estava acontecendo quando as labaredas tomaram conta do motor, queimando muitas partes de borracha, mangueiras de combustível, cabos de conexão de velas, correias, e parte interna do painel.

Um rapaz em uma barraca que vende pães ao lado da praça do Teodoro foi o primeiro a socorrer o comerciante, pegando o extintor do Fiesta e tentando apagar o fogo. Como o fogo era muito forte alimentado pelo vazando da mangueira de combustíveis, eles pediram socorro para motoristas que passavam pelo local no momento do sinistro, além de pedirem o extintor da Escola Estadual Francisco Teodoro. Só assim as chamas puderam ser extintas definitivamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou restou fazer o trabalho de rescaldo e resfriamento da lataria, além de isolamento da bateria.