Autor de tentativa de homicídio contra “Maria do Crochê” é transferido para presídio paulista

ANDRADINA – O morador em situação de rua, Leonardo de Mello Nunes, o Léo”, acusado de ser o autor da tentativa de homicídio contra Maristela Luciano de Brito, a “Maria Crochê”, de 54 anos, no último dia 03/01, na região central de Andradina, foi transferido essa semana da penitenciária de Três Lagoas/MS, para um presídio paulista, mais precisamente na cidade de Penápolis, onde aguardará outra remoção em breve para o CDP – Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, à disposição da Justiça.

Depois de cometer o crime na madrugada do último dia 03, com as cenas apavorantes flagradas por câmeras de segurança da região central da cidade de Andradina, Leonardo fugiu de ônibus para a cidade de Três Lagoas/MS, de onde é originário e tem parentes, usando as mesmas roupas da hora da agressão.

A fuga de ônibus só foi possível porque até então não se sabia quem era o autor deste bárbaro crime. Depois de conseguir as imagens e identificar o autor, um PM de folga conseguiu identificar Leonardo como o que cometera a tentativa de homicídio.

As imagens foram repassadas para o 2º Batalhão de Policia Militar, que iniciou patrulhamento por toda a cidade e durante a tarde o localizou em uma praça do município, ainda com as mesmas roupas da hora em que cometera o crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia daquele município, indiciado por tentativa de homicídio e permaneceu preso até esta semana, quando acabou sendo transferido para um presídio paulista.

Maria do Crochê se recuperou dos ferimentos, principalmente na cabeça e foi acolhida por parentes dela moradores na Vila Mineira, permanecendo firme e forte.