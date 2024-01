Mulher transexual morre esfaqueada em Rio Preto; namorado é preso em flagrante

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de 28 anos era procurado pelo crime de homicídio

RIO PRETO – Uma mulher transexual de 28 anos, identificada como Giovana Souza, foi morta esfaqueada, na quarta-feira (10), no bairro Eldorado, na região norte de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Giovana foi encontrada caída no chão da rua, com sangramento intenso na região do peito. Ela estava consciente quando foi abordada por pessoas que passavam pelo bairro e contou que havia sido atacada pelo namorado. Uma ambulância do Serviço te Atendimento Móvel (SAMU) foi acionada e fez o resgate da vítima, mas ela não resistiu. O óbito foi constatado pelo médico plantonista ainda no local.

A Polícia Militar fez um patrulhamento em busca pelo suspeito, também de 28 anos, que havia fugido e foi encontrado em uma área de prostituição.

Quando foi abordado, o homem se recusou a obedecer aos policiais e entrou em luta corporal com um PM até ser contido.

Ainda de acordo com o registro, após pesquisas, a corporação descobriu que o agressor era um foragido da Justiça, procurado pelo crime de homicídio. Segundo a Polícia Civil, em maio do ano passado, ele teria se envolvido em uma briga em Santos (SP), e matado a vítima a facadas. Ele estava foragido desde o mês de outubro.

Ele foi preso em flagrante por feminicídio e teve a prisão convertida em preventiva; agora ele está na carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) à disposição da Justiça.

O corpo de Giovana foi velado e enterrado nesta quinta-feira (11), no cemitério São João Batista, em Rio Preto.