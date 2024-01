Equipes de resgate retiram por terra os corpos das 4 vítimas de acidente de helicóptero em Paraibuna

Chuva persiste e segue atrapalhando operação de resgate com aeronaves em área de difícil acesso.

PARAIBUNA – As equipes de resgate retiraram por terra os corpos das quatro vítimas que morreram na queda de um helicóptero em uma área de mata em Paraibuna (SP). O local é de difícil acesso e o tempo chuvoso atrapalha a operação desde a sexta (12), quando a aeronave foi encontrada.

Policiais militares e bombeiros passaram a noite em uma área próxima ao local do acidente para preservar o local e preparar a operação de retirada dos corpos do local, que foi realizada na manhã deste sábado (13).

As equipes seguem em uma trilha até uma estrada de terra, onde os corpos serão colocados em um carro para transporte até o Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos.

A aeronave foi localizada em uma fazenda, em região de difícil acesso. O local fica a 11 quilômetros de onde ele chegou a pousar, em Paraibuna, e a 100 de distância do Campo de Marte, de onde ele decolou no dia 31 de dezembro. Ilhabela, que seria o destino da aeronave, fica a 42 km do ponto da queda.

Uma base montada na região onde a aeronave foi encontrada vai apoiar as equipes da Polícia Militar, Civil e Força Aérea Brasileira na operação de retirada dos corpos e destroços do local do acidente.

O local do acidente fica a 3 km da base montada pelas forças de segurança. A trilha leva ao menos uma hora até o local, sendo que um trecho fica em área íngreme de mata fechada.

Nesta sexta, no entanto, a chuva atrapalhou o trabalho e o trabalho aéreo foi suspenso.

O g1 apurou que os ocupantes do helicóptero são:

Luciana Rodzewics, de 45 anos;

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana);

Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia);

Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto).

Fonte: G1/Vale do Paraiba