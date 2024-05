Câmera de monitoramento flagra furto durante missa em igreja católica

Jovem aproveita momento em que fiel se levanta para rezar e foge com a bolsa da vítima. Caso foi registrado em São José do Rio Preto, no interior de SP

RIO PRETO – Uma câmera de monitoramento instalada em uma igreja católica de São José do Rio Preto, no interior de SP, flagrou o momento em que uma fiel é furtada durante uma missa. O caso foi registrado na Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento de Monte Serrat, a tradicional “igreja da Vila Maceno”.

As imagens mostram a vítima sentada em um dos bancos do fundo do local. O jovem suspeito está atrás dela e espera o momento da celebração em que os fieis levantam para rezar. Depois anda abaixado e pega a bolsa da mulher pelo vão do banco e foge, sem ninguém perceber.

As imagens foram enviadas para a polícia. O suspeito não foi encontrado.