Andradina se classifica em 14º no ranking do Município VerdeAzul

ANDRADINA – Andradina conquista 14ª posição no ranking do Programa Município VerdeAzul, que mede ações sustentáveis.



A cidade contabilizou 75.5 pontos e ficou em 14º lugar entre os municípios do grupo 3, que engloba cidades com 50 a 99 mil habitantes.

Segundo explica a secretária da pasta, Leila Rodrigues, o Programa do Governo Estadual, o Município VerdeAzul, criado em 2007 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é um estímulo ao desenvolvimento de uma agenda ambiental municipal, auxiliando prefeituras na elaboração e execução de políticas e ações continuadas que promovam a sustentabilidade e a aplicação de Planos de Gestão Ambiental.e ações continuadas que promovam a sustentabilidade e a aplicação de Planos de Gestão Ambiental.



O objetivo é medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental das cidades, o que ocorre por meio das Diretivas Ambientais, que abrangem temas essenciais como Município Sustentável, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Arborização Urbana, Uso do Solo e outros.



Anualmente o PMVA publica o Ranking dos Municípios paulistas com o Indicador de Avaliação Ambiental – IAA, além do Certificado Município VerdeAzul atribuído às cidades que atingem elevada pontuação. A certificação reconhece a boa gestão ambiental local.

Secom/Prefeitura