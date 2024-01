Pescador é autuado por desrespeitar a Piracema em Mira Estrela

MIRA ESTRELA – Um pescador amador foi autuado pela Polícia Ambiental por desrespeitar a Piracema, período de defeso da pesca de espécies nativas em águas interiores do Brasil. O flagrante ocorreu na tarde de sexta-feira (30), no Rio Grande, município de Mira Estrela.

De acordo com a Polícia Ambiental, uma equipe realizava a Operação “Piracema” quando abordou um veículo com dois ocupantes. Durante a vistoria, foi localizado um covo de tela verde contendo pescado da espécie nativa Traíra que totalizou 1,9 kg.

Indagados os ocupantes, um deles confirmou ter pescado os peixes próximo da prainha, com uso de um caniço com molinete acoplado. O infrator foi autuado administrativamente com multa de R$ 1.038,00 e responderá pelo crime em liberdade.

Os petrechos e os peixes foram apreendidos e doados a uma instituição filantrópica.

A Piracema é um período de defeso da pesca de espécies nativas em águas interiores do Brasil. O objetivo é garantir a reprodução e a sobrevivência das espécies. Neste período, a pesca é proibida em todas as bacias hidrográficas do país.

A Polícia Ambiental alerta os pescadores que a fiscalização da Piracema está sendo intensificada em todo o estado. Os infratores estão sujeitos a multas, prisão e proibição de pescar por até cinco anos.

Fonte: regiaonoroeste.com