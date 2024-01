Cirurgia Agora entrega 21 aparelhos auditivos

ANDRADINA – Mais um grupo de andradinenses melhorou sua qualidade de vida através do Programa Cirurgia Agora, do Governo de Andradina. São mais 21 pessoas que voltaram a ouvir melhor com o recebimento de aparelhos auditivos.



Eles descobriram “um mundo melhor” sem as longas filas para receber o aparelho via Sistema Único de Saúde (SUS).



Alguns pacientes foram recebidos pelo secretário de Governo Ernesto Júnior e pela subsecretária de Saúde Jamile Rossi Canassa para receber os aparelhos, nesta quarta-feira (20). Todos receberam instruções de uso de seu equipamento, pela Fonoaudióloga Ana Karine Padovan.

O Cirurgia Agora é um programa inédito no Estado de São Paulo onde a Secretaria de Saúde de Andradina vai promover a tão esperada cirurgia e aparelhos auditivos com recursos do próprio município.

O Programa permite que pacientes não esperem mais por vários anos por um procedimento cirúrgico, acabando com a cruel espera de um procedimento, as vezes simples, que representa uma grande melhoria na qualidade de vida das pessoas. O programa vai diminuir o tempo de espera para realização dos procedimentos e, assim, evitar complicações que podem ser provocadas pela evolução das doenças.

Secom/Procon