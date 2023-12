Entregador de lanches é preso pelo BAEP durante o delivery da droga

ARAÇATUBA – Policiais Militares do 12º BAEP – Batalhão de Operações Especiais de Polícia, prenderam na noite de quarta-feira, dia 27, V. H., entregador de lanches, residente no bairro Etemp, em Araçatuba, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 411 tijolos de maconha, vários pedaços da mesma droga, 2 balanças de precisão e pequena quantia em dinheiro. Conduzido até a central de flagrantes de Araçatuba, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, a moto e os demais Ilícitos foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu no bairro Paraíso, quando uma equipe do 12° BAEP, já de posse de uma denúncia anônima obtida em serviços anteriores que informava sobre um indivíduo, de etnia asiática, que possuía uma motocicleta e trabalhava como entregador de lanches, estaria realizando tráfico de drogas durante suas entregas, e que retirava a droga em alguma residência no bairro Etemp, realizou o patrulhamento com vistas ao indivíduo, momento em que os policiais o avistaram com a referida moto e realizaram a abordagem.

Durante revista pessoal ao indivíduo, foram encontrados, em sua mochila de entregas, um tablete de maconha, 16 porções pequenas de maconha e, no bolso de sua calça um celular da marca motorola, além do valor de R$ 79,00 em notas diversas e um molho de chaves.

Questionado sobre as denúncias, ele confessou a traficância, e informou que haveria mais entorpecentes em uma casa localizada no bairro Etemp. Após buscas nesta casa, nada foi encontrado.

Posteriormente, a equipe policial foi até uma segunda casa ali próximo, que foi aberta com uma das chaves encontrada anteriormente com o abordado, onde foram localizados 411 tijolos de maconha, 04 pedaços de tijolos de maconha, 02 balanças digitais e embalagens plásticas abertas, além de duas facas com resquícios da droga.

Diante dos fatos e materialidade, o indivíduo, a motocicleta, o entorpecente e demais objetos foram conduzidos até a central de flagrantes de Araçatuba, onde o indivíduo foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Todo o material ilícito, junto com a motocicleta foram apreendidos.