Homem saca arma em abordagem e morre baleado com quatro tiros pelo Baep

Caso foi registrado na noite do último domingo (24), véspera de Natal, em São José do Rio Preto, no interior de SP

RIO PRETO – Um homem morreu baleado com quatro tiros por uma equipe do Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar, na noite do último domingo (24), véspera de Natal, no bairro Lealdade, região norte de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais abordaram um Jeep/Renegade. O motorista, Tiago Fernandes, de 41 anos, estaria se comportando de forma suspeita.

Ao sair do veículo, ainda de acordo com o registro, Tiago teria se negado a se render para a corporação e ficou com as mãos na cintura. Quando o homem decidiu levantar as mãos, ele teria sacado uma arma apontando aos policiais.

Tiago foi alvejado com três tiros na região do peito e um no punho esquerdo. Ele morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado pelos militares.

Policiais civis plantonistas da Central de Flagrantes foram até o local e solicitaram a perícia técnica.

A equipe apreendeu as armas dos policiais, sendo duas pistolas calibre 40 e um fuzil 556.

Também foi apreendida uma pistola calibre 380, um RG e R$ 1,1 mil em cédulas, que pertenciam a Tiago. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O Jeep foi apreendido pela Polícia Civil.

O delegado plantonista da Central de Flagrantes considerou o caso como legítima defesa dos policiais militares. Ele considerou os elementos apresentados pela equipe, que indicam que a equipe agiu para se defender, já que o homem teria sacado a arma para tentar atacar os militares.