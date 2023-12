Adolescente de 15 anos morre em confronto com a PM em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, menor estava com uma moto furtada e, durante uma perseguição, teria trocado tiros com a polícia.

RIO PRETO – Um adolescente de 15 anos morreu em um confronto com um policial militar, na manhã de segunda-feira (25), feriado de Natal, no bairro Solidariedade, na região norte de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois policiais militares faziam um patrulhamento pelo bairro, quando viram dois jovens em uma moto, sem capacetes. Os militares deram ordem de parada, que foram ignoradas.

Um dos PMs entrou na viatura e iniciou a perseguição. O outro ficou na rua e quase foi atropelado pela motocicleta. Segundos depois, uma testemunha ofereceu a própria moto para o policial seguir o colega de trabalho em busca dos suspeitos.

Ainda de acordo com o registro, foi possível ouvir cerca de 9 disparos. O policial que estava na moto encontrou o colega no final da rua Solange Lourdes Jorge Lacutice, que não tem saída. Os suspeitos haviam caído da motocicleta.

Richard Kaue Gonçalves da Silva Santos, de 15 anos, que teria atirado várias vezes contra o policial que dirigia a viatura, acabou morrendo baleado. O comparsa dele fugiu por uma área descampada, carregando uma mochila.

A morte do adolescente foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Civil foi acionada no local. A área foi periciada. Durante o trabalho, foi apreendida a arma do policial que dirigia a viatura; uma Glock 40. Três capsulas deflagradas calibre .40 também foram encontradas e serão periciadas.

O corpo de Richard foi recolhido pela funerária plantonista e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A moto usada por ele havia sido furtada em Mirassol, no último sábado (24), e devolvida para o dono.