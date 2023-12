Comerciante castilhense salvo por PM faz agradecimento especial

ANDRADINA – Na tarde de sexta-feira, dia 22, o comerciante castilhense Clodoaldo P. Nascimento, esteve na sede do 28º BPM/I com um propósito especial: Materializar seu agradecimento e gratidão por atendimento recebido por um Policial Militar.

Segundo ele, no último dia 13, quando conduzia seu veículo particular pela Rodovia Marechal Rondon, próximo ao pedágio de Castilho, teve um mal súbito, vindo a colidir em outro veículo, ocupado por um casal e duas crianças, que capotou, parando sobre a via.

Ainda atordoado e no interior do seu veículo, avistou uma pessoa que acorreu até ele, o acalmou e o retirou do veículo, colocando-o em local seguro. Em seguida, esta mesma pessoa foi até o segundo veículo, capotado sobre a via, retirou de seu interior os ocupantes, dois adultos e duas crianças, prestando-lhes os primeiros socorros, também os alocando em local seguro, e ainda permaneceu sinalizando a via, para evitar um segundo acidente.

Já mais calmo, soube que aquela pessoa tratava-se do Policial Militar Cb PM Rezende, do efetivo da Companhia de Força Tática do 28º Batalhão, que na ocasião estava em trajes civis, se deslocando para o trabalho.

A atuação do policial, profissional, proativa e técnica, que colocou a salvaguarda e integridade de terceiros acima da sua, ao atuar prontamente em tão grave acontecimento, foi notada pelo comerciante Clodoaldo que, nesta data, fez questão de deslocar à sede do Batalhão para materializar sua gratidão.

Na ocasião, foi recebido pelo Comandante em exercício, Major PM Romansini, pelo Comandante da Companhia de Força Tática, Capitão Valdomiro, pelo próprio homenageado, entre outros policiais, quando entregou uma carta de agradecimento pelos acontecimentos citados.

No documento, ele ainda enalteceu a qualidade e a proficiência de todo o efetivo do Batalhão que, diuturnamente, emprega seus esforços em bem servir à população, seja no patrulhamento preventivo e ostensivo, quanto na pronta resposta aos delitos já ocorridos, fazendo deste pedaço do estado uma das regiões mais seguras do país para se viver.

