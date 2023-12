Menino de quatro anos é encontrado sem vida dentro de van escolar na Mooca, em São Paulo

SÃO PAULO – Um menino de quatro anos de idade morreu após ser esquecido dentro da van escolar na tarde de segunda-feira (18), em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 16h, quando a condutora da van foi buscar a criança na escola e percebeu que ela não estava lá. Ao abrir a porta do veículo, encontrou o menino já sem vida.

A criança deveria ter sido entregue no começo desta tarde em uma unidade escolar municipal na Rua Barra do Turvo, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo. O óbito foi constatado pelo Samu e o caso levado para o 8º DP.